Кемеровчане обеспокоены: на территории одного из детских садов они заметили стаю собак Разбираться в ситуации пришлось сотрудникам прокуратуры.Кемеровчане забили в соцсетях тревогу. Они сообщали, что на территории детского сада № 158 нашествие бездомных собак. В ходе прокурорской проверки эта информация подтвердилась. Необходимые меры для обеспечения безопасности детей в детсаду приняты не были, обход территории своевременно не производится, что и послужило причиной нахождения на территории собак. Выявленные нарушения представляли потенциальную опасность и являются недопустимыми.– Прокурор Заводского района Кемерова внес представление заведующей детсадом, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, – Оно рассмотрено. С работниками детсада проведен инструктаж и разъяснительная работа о необходимости обеспечения безопасности в учреждении, а также своевременном обнаружении и предотвращении опасных ситуаций на его территории. Должностному лицу объявлено замечание.