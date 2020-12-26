Глава Новокузнецка присоединился к акции «Поделись теплом своей души» и побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Рогинцева. Среди прочих подарков, которые привез мэр, был и танк.- Вы служили на «Катюше», а это – танк. Наши ребята сделали, все четко, размеры соблюдены, - отметил глава Сергей Кузнецов, вручая ветерану Великой Отечественной войны Ивану Рогинцеву макет танка.- Ты смотри-ка, здорово! Как настоящий, - улыбнулся ветеран, принимая подарок.Танк, макет которого подарил мэр ветерану, установлена на площади Побед в Новокузнецке. Этот танк принимал участие в боях Великой Отечественной войны, а потом был установлен на пьедестал в Новокузнецке. В 2020 году его впервые сняли оттуда, отремонтировали. После этого танк принял участие в торжественном шествии в честь Дня Победы.- Я всегда с огромным удовольствием приезжаю в гости к Ивану Ивановичу Рогинцеву, ветерану Великой Отечественной войны. Символичный подарок, искренние пожелания здоровья! Очень люблю его рассказы, жизненные истории не только о войне и трудовых буднях. Живите долго-долго, Иван Иванович! Счастья вам, тепла и благополучия! – пожелал Сергей Кузнецов.Также мэр пообещал передать ветерану фитнес-браслет: Иван Рогинцев много ходит, чтобы поддерживать здоровье, а с браслетом такие прогулки принесут еще больше пользы.