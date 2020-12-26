В Кемерове после проведенного мониторинга дорожного движения специалисты МБУ «ЦОДД» внесли изменения в режим работы светофора на пересечении проспекта Октябрьский и бульвара Пионерский.Изменения внесены для снижения длительности заторовых ситуаций, связанных с пропуском единичных пешеходов при совершении правого и левого поворотов с проспекта Октябрьского. Прежде это приводило к росту задержек транспортных потоков, движущихся от проспекта Советского в вечерний «час пик».– Также для повышения пропускной способности на восемь секунд увеличена длительность фаз для движения на Университетском мосту в зоне действия реверсивного регулирования дорожного движения и по проспекту Октябрьскому в вечерний «час пик» на светофорных объектах, расположенных на участке от проспекта Притомского до Центрального проезда, – пояснили в пресс-службе города Кемерово.