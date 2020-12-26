В Кузбассе вновь выросло число случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. На утро 26 декабря умерли еще два человека.По данным оперативного штаба, за сутки скончались еще два пациента, у которых ранее тесты на ковид были положительными.У женщины 1959 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания почек.У мужчины 1987 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.Таким образом, на сегодняшний день в регионе зафиксирован 451 случай смерти среди пациентов с коронавирусом.В общей сложности на сегодняшний день число заболевших коронавирусом составляет 25 183, причем о последних 145 заболевших стало известно утром 26 декабря.Также за минувшие сутки выздоровели 166 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 21 962 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2763 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4933 человек.