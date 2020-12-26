Оперативный штаб Кузбасса сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в регионе. На сегодняшний день общее число заболевших достигло 25 185человек.С начала пандемии общее число кузбассовцев, у которых выявили коронавирус, достигло 25 185 человек, причем о последни 145 пациентах с ковидом стало известно на утро 26 декабря. Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 166 пациентов. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 21 962 человек.Выросла и печальная статистика - еще два человека скончались. У женщины 1959 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания почек. У мужчины 1987 года рождения из Прокопьевского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.Общее число умерших достигло 458 человек.В общей сложности сегодня в Кузбассе медицинскую помощь получают 2763 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4933 человек.