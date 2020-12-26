Замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о том, как проходит вакцинация в регионе. Как оказалось, некоторые кузбассовцы уже закончили курс вакцинации.- У нас в Кузбасс уже поступило 3342 дозы вакцины, то есть для вакцинации вот такого количества наших жителей. 39 человек уже закончили полностью курс вакцинации. Чувствуют себя прекрасно, и вакцинация прошла без особенностей, - отметила Елена Зеленина.Замминистра также отметила, что 2176 человек получили у нас первую аппликацию, а через 21 день им поставят вторую дозу вакцины. Кроме того, в январе-феврале 2021 года в регион поступят большие партиивакцины, и можно будет проводить вакцинацию. Для этого уже организованы прививочные кабинеты, более 900 медработников прошли необходимый инструктаж.-Организована запись на вакцинацию через наш единый call-центр. Записаться можно по единому номеру 122: человеку достаточно позвонить, назвать свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон. Мы передаем это в поликлиники, и уже поликлиники активно связываются с добровольцами, определяют время, дату удобную для человека в часы работы поликлиники, объясняют все правила проведения вакцинации, - напомнила Елена Зеленина.