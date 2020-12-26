В Кузбассе за минувшие сутки изменилась ситуация с коронавирусом: выявлены как новые случаи заболевания, так и новые случаи выздоровления и смертей. Сменился и город-лидер по числу новых заболевших.Из 145 новых заболевших короновирусом за минувшие сутки 34 человека являются жителями Новокузнецка – этот город вновь лидирует как по числу новых заболевших ковидом за сутки, так и по общему числу заболевших с начала пандемии – 5312. В Новокузнецком районе шесть новых заболевших.В Кемерове зарегистрированы еще 26 новых случаев заболевания. Общее число – 4948 человек. Еще один заболевший – в Кемеровском муниципальном округе.15 новых заболевших зарегистрировано в Междуреченске. Здесь общее число заболевших составило 2656 человек.В Ленинске-Кузнекцком и Осинниках по восемь новых заболевших. Общее число – 1112 и 856 человек соответственно.Семь новых пациентов с коронавирусом в Юрге. Общее число заболевших составляет 502 человека.По шесть человек с COVID-19 выявили в Белове, Киселевске и Мысках. Общее число заболевших – 1457, 1109 и 483 человека соответственно.В Таштагольском районе коронавирус подтвердился у пяти человек. С начала пандемии здесь заболели 373 человека.Тест на ковид оказался положительным у трех жителей Прокопьевска. Общее число заболевших – 1457 человек.По два новых заболевших медики выявили в Березовском, Калтане, Полысаеве, Тайге и Топкинском муниципальном округе.По одному заболевшему в Беловском муниципальном районе, а также Яшкинском, Гурьевском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно число заболевших за сутки коронавирусом кузбассовцевОперативный штаб Кузбасса сообщил о новых случаях заболевания коронавирусом в регионе. На сегодняшний день общее число заболевших достигло 25 183 человек. (подробности)Замминистра здравоохранения рассказала о ходе вакцинации в КузбассеЗамминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о том, как проходит вакцинация в регионе. Как оказалось, некоторые кузбассовцы уже закончили курс вакцинации. (подробности)Замминистра здравоохранения Кузбасса рассказала о возврате ковидных коекЗаместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. (подробности)