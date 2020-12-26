О том, как в Новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт в областном центре, рассказал глава Кемерова Илья Середюк.Многие горожане в новогоднюю ночь отправятся к друзьям или близким, встретят первый день наступившего года в ресторане или на одной из площадей города. Чтобы все смогли вовсремяи с комфортом добраться до пунктов назначения, в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать общественный транспорт.- Все новогодние праздники городские службы будут работать по особому графику. В новогоднюю ночь для поездок в разные районы города можно будет воспользоваться общественным пассажирским транспортом, который будет работать с 22.30 31 декабря до02.30 1 января,- отметил Илья Середюк.Посмотреть полное расписание движения общественного транспорта с 31 декабря по 10 января можно здесь.Кроме того, в еженедельном обзоре «Кемерово. Неделя» глава областного центра отметил, что во всех районах города обустроены снежные городки, горки, ледовые площадки – на всех них можно активно проводить время. Однако официальных праздничных мероприятий проводиться не будет - в связи с ситуацией с коронавирусом.