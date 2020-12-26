Довольно резкое похолодание пришло в Кузбасс. Еще в четверг, 24 декабря, столбики термометров не опускались ниже -10 градусов, а уже в ночь на субботу зафиксированы температуры ниже 40 градусов. Появились и первые жертвы лютых морозов.Как сообщает пресс-служба регионального Центра медицины катастроф, за минувшие сутки за медицинской помощью обратились четыре человека, получившие обморожение. Двоим из них врачи оказали необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. А вот двое других нуждаются в более длительном лечение.- Два человека в настоящее время находятся под наблюдением врачей на стационарном лечении, - сообщил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.Все четверо пострадавших кузбассовцев – взрослые, один из них получил обморожение будучи в состоянии алкогольного опьянения.