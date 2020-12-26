Вечером в субботу, 26 декабря, в Кемерове произошло ДТП, унесшее жизнь двух человек.Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20.45 в субботу, 26 декабря, на улице Терешковой в Кемерове. Здесь, по словам очевидцев, по мосту ехал легковой автомобиль. В какой-то момент его занесло, и машина врезалась в автобус ПАЗ.- При столкновении легкового автомобиля с автобусом двое мужчин в возрасте около 35 лет погибли на месте, - сообщил пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик. – Женщина 36 лет, которая также находилась в машине, госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи.В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей.