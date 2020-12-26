Вечером в субботу, 26 декабря, в одном из новокузнецких торговых центров случился пожар.Очевидцы разместили в социальных сетях видео с места пожара в одном из торговых центров. Они сообщили, что пожар начался в одном из помещений торгового центра «Адмирал», что на улице Транспортной, 91Б. На кадрах видео запечатлено само здание, из окон которого поднимаются густые клубы дыма. Также рядом находятся несколько автомобилей пожарной охраны.Сейчас специалисты устанавливают точную причину и обстоятельства начала пожара. По предварительным данным, при инциденте в новокузнецком торговом центре «Адмирал» никто не пострадал. Информация о площади пожара уточняется.