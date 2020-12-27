Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 26 декабря в Кемерове на Кузбасском мосту.Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около 21.00 на улице Терешковой на Кузбасском мосту. Предварительно сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Daewoo Nexia не учел дорожные условия и не выбрал безопасную скорость движения. В какой-то момент он не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения.- Там он совершил столкновение со служебным автобусом ПАЗ, который от удара в свою очередь столкнулся с Hyundai Elantra. В результате ДТП двое мужчин, водитель и пассажир Daewoo Nexia, от полученных травм скончались на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.В машине также находилась пассажирка – женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.В автобусе же в момент аварии находился только водитель – он не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей всегда быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Следует учитывать дорожные и погодные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Два человека погибли после столкновения легковушки и автобуса в КемеровеВечером в субботу, 26 декабря, в Кемерове произошло ДТП, унесшее жизнь двух человек. (подробности)