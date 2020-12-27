В Новокузнецке началась подготовка к проведению обряда Крещение Господне в 2021 году.По традиции на Крещение кузбассовцы окунаются в купели, которые устанавливают на реках. И, хотя до Крещения еще почти месяц, в Новокузнецке уже начались мероприятия по подготовке проведения обряда. Так, во время заседания специальной комиссии предварительно определили места, где могут быть установлены купели.- на реке Кондома, парк «Водный» (Центральный район);- на реке Томь (ТУ «Абагур»);- Запсибовские карьеры, в районе кафе «Нептун» (Заводской район).В этих местах специалисты уже начали следить за состоянием льда, его толщиной и плотностью. Если погода позволит проводить обряд, здесь установят купели, теплые палатки, где можно будет переодеться. На месте будет дежурить бригада скорой помощи.Напомним, в 2020 году из-за толщины льда кузбассовцам пришлось отказаться от ныряния в прорубь.