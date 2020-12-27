Очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое произошло вечером 26 декабря на Кузбасском мосту в Кемерове.На кадрах, сделанных очевидцами, зафиксированы последствия ДТП. На дороге стоит автобус ПАЗ, а рядом с ним – искореженная иномарка . машина получила настолько сильные повреждения, что для того, чтобы извлечь из нее пострадавших и погибших, пришлось применять специальные инструменты. Два человека, водитель и пассажир легковушки, скончались на месте, еще один пассажир - женщина – в тяжелом состоянии доставлена в больницу.Напомним, по предварительным данным, ДТП произошло около 21.00 на улице Терешковой на Кузбасском мосту. Предварительно, водитель Daewoo Nexia не учел дорожные условия и не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус ПАЗ. В момент аварии в автобусе находился только водитель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Два человека погибли после столкновения легковушки и автобуса в КемеровеВечером в субботу, 26 декабря, в Кемерове произошло ДТП, унесшее жизнь двух человек. (подробности)Полиция прокомментировала смертельное ДТП с автобусом и легковушкой в Кемерове Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 26 декабря в Кемерове на Кузбасском мосту. (подробности)