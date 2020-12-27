Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП, произошедшего в Кемерове. Авария случилась в минувшую субботу.Как рассказали в ведомстве, 26 декабря около 20.45 в Кемерове на Кузбасском мосту, по которому проходит улица Терешковой, произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли.-Прокуратура города Кемерово взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, - сообщили пресс-службе областного ведомства. - В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и решен вопрос о возбуждения уголовного дела.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с места ДТП с двумя погибшими в КемеровеОчевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое произошло вечером 26 декабря на Кузбасском мосту в Кемерове.(подробности)Полиция прокомментировала смертельное ДТП с автобусом и легковушкой в КемеровеСтали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло вечером 26 декабря в Кемерове на Кузбасском мосту.(подробности)Два человека погибли после столкновения легковушки и автобуса в КемеровеВечером в субботу, 26 декабря, в Кемерове произошло ДТП, унесшее жизнь двух человек.(подробности)