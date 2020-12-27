В Кузбасса за прошедшие сутки скончался всего один пациент с выявленным ранее коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона утром 27 декабря.У женщины 1960 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя субтотальная пневмония, - рассказали в штабе.Таким образом, общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 459 человек.Также за сутки заболело еще 144 жителя региона, общее число с начала пандемии достигло 25 327. 184 пациента выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 22146 человек.Итого медицинскую помощь получают 2722 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5107 человек.