В Кузбассе за прошедшие сутки еще у 144 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом утром 27 декабря сообщили в оперативном штабе региона.Таким образом, с середины марта в разных территориях области уже заболело 25 327 человек. При этом за прошедшие сутки 184 человека выздоровели, а всего 22 146 человек.К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев, правда незначительно. За минувшие сутки скончался только один пациент – это жительница Новокузнецка 1960 года рождения, у которой развилась двусторонняя пневмония. Общее число летальных случаев на данный момент составляет 459.-Всего в регионе медицинскую помощь получают 2722 пациента с диагнозом COVID-19, - сообщили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5107 человек.