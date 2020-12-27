Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми случаями коронавирусной инфекции. Данные опубликованы на утро 27 декабря.-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 144 случая заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 27, Кемерово – 21, Новокузнецк – 20, Осинники – семь, Белово, Калтан, Юрга и Таштагольский район – по шесть, Киселевск, Тайга и Яшкинский муниципальный округ – по пять, Новокузнецкий район – четыре, Березовский, Полысаево, Прокопьевск, Гурьевский, Кемеровский и Топкинский муниципальные округа – по три, Анжеро-Судженск, Мыски, Юргинский муниципальный округ – по два, Ленинск-Кузнецк и Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ – по одному.В общей сложности с начала пандемии заболело уже 25 327 человек, выздоровело 22 146, в том числе, 184 з прошедшие сутки. Умерло 459 человек, за прошедшие сутки – один.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2722 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 5107 человек.