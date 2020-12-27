В администрации Новокузнецка прошло рабочее заседание штаба, на котором обсуждалась работа систем жизнеобеспечения в новогодние праздники.О своей готовности к работе рассказали руководители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, дорожных и диспетчерских служб. Также отчеты о подготовительной работе тепловых станций представили руководители ТЭЦ и котельных города. В настоящее время на предприятиях созданы бригады оперативного реагирования, составлен график дежурств. Запас топлива создан на все праздники, проверено основное оборудование подстанций.В круглосуточном режиме работают дорожные службы. Управляющие компании в праздники должны будут следить за состоянием придомовых территорий, своевременно производить уборку подъездов и лифтов. На особом контроле находится вывоз мусора.Телефоны горячих линии для обращений граждан:- Центральныи раи он: (384-3) 322-258, 8-983-221-4457 (круглосуточно);- Куи бышевскии раи он: (384-3) 32-07-34;- Кузнецкии раи он: (384-3) 37-14-97 (круглосуточно);- Заводскои раи он: (384-3) 32-05-34;- Новоильинскии раи он: (384-3) 320-626, 320-627, 8-906-981-72-30 (круглосуточно);- Орджоникидзевскии раи он: (384-3) 32-04-66 (круглосуточно)- Комитет ЖКХ: (384-3) 71-03-37 (по вопросам температуры ГВС, теплоснабжение);- по оказанию услуг вывоза мусора: 8-800-550- 5242- ЕДДС: (384-3) 32-15-15, 32-16-16 (круглосуточно).