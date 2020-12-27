В Кузбассе экипаж ГИБДД столкнулся с грузовиком. Авария случилась глубокой ночью в воскресенье.В ночь на 27 декабря в регионе произошло ДТП с участием автомобиля дорожно-постовой службы и большегруза.Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, инцидент случился около 3.00 на 430 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись патрульный автомобиль отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области и большегрузный автомобиль.-В результате двое сотрудников госавтоинспекции получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП, устанавливается степень вины каждого из водителей, - сообщили в ведомстве.Также Главком кузбасского МВД инициировано проведение служебной проверки.