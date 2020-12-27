Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 28 декабря в Кузбассе. Крепкие морозы, которые обосновались в регионе, ослабят свою хватку, но незначительно.В ночь на понедельник по области ожидается -39…-44 градуса, в отдельных местах -30…-35 градусов. Днем воздух прогреется до -26…-31 градуса, а в некоторых районах ожидается -20…-25. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков, местами будут наблюдаться дым и дымка.В Кемерове ночью 28 декабря будет -38…-40 градусов, днем столбики термометров будут находиться в отметках -26…-28 градусов. Прогнозируется переменная облачность, день пройдет без осадков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ-53 градуса: Кузбасс пережил самую холодную ночь в годуВ Кузбассе минувшей ночью была зафиксирована температура -53 градуса. Таким образом, она стала самой холодной в уходящем году.(подробности)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ-53 градуса: Кузбасс пережил самую холодную ночь в годуВ Кузбассе минувшей ночью была зафиксирована температура -53 градуса. Таким образом, она стала самой холодной в уходящем году.(подробности)