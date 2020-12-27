Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбасских спасателей с профессиональным праздником. Ежегодно он отмечается 27 декабря.-Символично, что в 2020 году на эту дату выпадает 30-летие со дня основания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Уже на протяжении трех десятилетий ведомство является надежным щитом и мощным средоточием спасательных сил в нашей стране. Сейчас на страже безопасности кузбассовцев стоят более пяти тысяч профессионалов, которые умеют действовать в самых экстремальных обстоятельствах. В Кузбассе несет службу крупнейшая в России группировка горноспасателей, состоящая из четырех военизированных и одного аэромобильного отряда быстрого реагирования. Высочайшая подготовка, профессионализм, мужество и опыт местных специалистов известны далеко за пределами нашего региона, - отметил глава региона.Он подчеркнул, что работа спасателей связана с постоянным риском, требует предельной собранности, выдержки, умения быстро принять единственно верное решение, действовать эффективно в любой, даже самой тяжелой обстановке. А также губернатор выразил уверенность, что традиции, заложенные ветеранами и действующими спасателями Кузбасса, продолжит подрастающая смена. Ребята, планирующие связать жизнь со спасением людей, поступают в кадетскую школу-интернат МЧС. За 19 лет существования учреждения его окончили 1538 воспитанников. Более 80 процентов выпускников школы поступают учиться в профильные вузы силовых структур.-Уважаемые спасатели! От вашего профессионализма и мастерства зависят безопасность кузбассовцев, их спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Спасибо за верность служебному долгу и самоотверженный труд. Успехов в вашей нелегкой работе, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! С профессиональным праздником и наступающим Новым годом! – поблагодарил спасателей Сергей Цивилев.