В Кемерове на проспекте Октябрьском днем в воскресенье, 27 декабря, загорелось общежитие. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происходящего.Сигнал о возгорании по адресу проспект Октябрьский, 87 поступил в МЧС около 15.00, на место выехали 40 спасателей и 12 автоцистерн. Уже в 15.21 пламя было полностью ликвидировано. Площадь пожара, который случился в квартире на восьмом этаже, составила 18 квадратных метров.В результате в ходе ликвидации возгорания спасателями были эвакуированы 15 человек, часть жильцов выбралась самостоятельно.Как сообщили медики, обошлось без жертв.-На месте дежурила реанимационная бригада, людей осмотрели, потребности в госпитализации нет, во время пожара никто серьезно не пострадал, — рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.