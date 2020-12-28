Помимо аномальных морозов Кузбасс снова тревожат землетрясения. Одно из них произошло на юге области в воскресенье, 27 декабря.По данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», волнения земной коры произошли 27 декабря в 9.18 по местному времени. Подземный толчок был зафиксирован в координатах: 53.10 широты и 87.62 долготы. Точка находится к востоку от поселка Каз в Таштагольском районе на юге области.Магнитуда, согласно данным сейсмостанций, составила 2,7. Характер подземных толчков – quarry blast. Это значит, что землетрясение имело техногенный характер.В свою очередь, добавим, что землетрясение - не редкость для Кузбасса. В части случаев они могут носить естественный, природный характер, а в части - быть техногенными, то есть являться следствием деятельности человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Кузбассе произошло пять землетрясенийВ Кузбассе произошло пять землетрясений. Целую серию подземных толчков станции зафиксировали в среду. (подробности)Сильное землетрясение: что ощутили кузбассовцыСильное землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи. Мы расскажем, как отразилось землетрясение на жителях Кузбасса. (подробности)В Кузбассе снова произошло землетрясениеВ Кузбассе снова произошло землетрясение. Эпицентр зафиксирован рядом с Прокопьевском. (подробности)МЧС просит кузбассовцев покинуть помещение при повторных подземных толчкахВ Кузбассе в ночь на воскресенье, 18 октября, произошло сильное землетрясение. В связи с этим при повторных толчках рекомендуется немедленно покинуть помещение. (подробности)