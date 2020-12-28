Из-за экстремальных морозов, пришедших в конце прошлой недели в Кузбасс, пострадали 44 человека.В субботу, 26 декабря, за помощью в медицинские учреждения Кузбасса из-за полученных холодовых травм обратились 19 человек. После осмотра и оказания первой медицинской помощи семерым из них потребовалась госпитализация. К слову, пятеро пострадавших от мороза находились в состоянии алкогольного опьянения - четверо из них попали на больничные койки.В воскресенье, 27 декабря, от лютой стужи пострадали 25 человек.- Всего в воскресенье госпитализировано 12 человек, шестеро из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, - отметил Антон Дужик, пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф. - Среди тех, кто получил холодовые травмы, - три ребенка.По данным Центра медицины катастроф, всем получившим обморожения и переохлаждение оказана необходимая медицинская помощь.