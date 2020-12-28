Четыре человека пострадали при пожаре в кузбасском городе. Трое из них - дети.Пожар на улице Милицейской, что в Березовском, случился 28 декабря в начале восьмого утра. Очевидцы сообщили о случившемся в пожарную охрану. Пока пожарные боролись с охватившим дом огнем, выяснилось, что в доме в момент начала пожара находились четыре человека. 37-летний мужчина от госпитализации отказался, а вот троих детей пришлось госпитализировать.- Пострадали три ребенка: два мальчика в возрасте пяти и семи лет, а также девочка восьми лет, - сообщает пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф. - Все они госпитализированы в стационар в тяжелом состоянии.В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства и причины начала пожара. Также уточняется информация о нанесенном им уроне.