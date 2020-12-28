В минувшие выходные в Кузбассе было очень холодно. По данным синоптиков, морозы ниже 40 градусов наблюдались по всей территории региона.Так, холоднее всего в ночь с воскресенье на понедельник было в Крапивино: здесь столбики термометров опустились до -47 градусов. В предыдущие дни также было очень холодно. Так, в субботу, 26 декабря, в Юрге было -40 градуса, а в Яе -42.В воскресенье до -46 градусов опустилась температура в Яе, Тяжине и Крапивино. -45 градусов зафиксировали в Мариинске, Юрге и Усть-Кабырзе.До -44 градусов похолодало в Тайге, Тисуле, Междуреченске и Кондоме.До -43 градусов опустилась температура в Новокузнецке, до -43 - в Белове. А в Кемерове, Промышленном, Красном и Кузедееве - до -42 градусов.- Уже в понедельник, 28 декабря, температура воздуха постепенно начнет повышаться. Днем ожидается -32… -27, а местами и до -25… -20 градусов, - сообщила начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра Светлана Наумова.