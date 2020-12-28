На утро 28 декабря в Кузбассе вновь выросло число смертей среди пациентов с коронавирусомПо данным оперативного штаба, за сутки скончались еще два пациента, у которых ранее тесты на COVID-19 были положительными.У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве.Таким образом, на сегодняшний день в регионе зафиксирован 461 случай смерти среди пациентов с коронавирусом.Напомним также, что на 28 декабря число заболевших коронавирусом составляет 25 468, причем о последних 141 заболевшем стало известно утром 28 декабря.Также за минувшие сутки выздоровели 159 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 22 305 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2702 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4893 человека.