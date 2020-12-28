За минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших кузбассовцев с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.В общей сложности с начала пандемии число заболевших коронавирусом кузбассовцев достигло 25 468 человек. О последних 145 случаях стало известно на утро 28 декабря. Вместе с этим за прошедшие сутки выздоровели 159 пациентов. В общей сложности от коронавируса вылечились уже 22 305 человек.Выросла и печальная статистика - еще два человека скончались.У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Полысаеве.Общее число умерших составляет 461 человек.Отметим также, что на сегодняшний день в Кузбассе медицинскую помощь получают 2702 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4893человек.