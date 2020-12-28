За минувшие сутки в Кузбассе сменился город-лидер по числу новых заболевших.Как оказалось, больше всего новых случаев заболевания медики зафиксировали в Междуреченске: здесь заболели 20 человек. в Новокузнецке и Кемерове – по 19 новых заболевших, в Киселевске – 18, в Ленинске-Кузнецком – 13, в Белове – 11, в Мысках – 10.По четыре новых заболевших коронавирусом в Березовском, Калтане и Юрге. По два – в Краснобродском, Осинниках, Полысаеве, Беловском, Новокузнецком и Таштагольском муниципальных районах.По одному новому заболевшему в Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Кемеровском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах, Мариинском муниципальном районе, а также Топкинском и Юргинском муниципальных округах.На 28 декабря число заболевших коронавирусом составляет 25 468, причем о последних 141 заболевшем стало известно утром 28 декабря.Также за минувшие сутки выздоровели 159 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 22 305 человек. Два человека с подтвержденным коронавирусом умерли, и теперь общее число случаев с летальным исходом составляет 461.Помимо этого, медицинскую помощь получают 2702 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4893 человека.