Ряд ограничений, связанных с проведением новогодних праздников, сняли в Кузбассе. Так, правительством официально разрешено проведение развлекательных мероприятий на открытом воздухе.С 28 декабря по 7 января в Кузбассе разрешено проводить на открытом воздухе культурные, развлекательные, досуговые, зрелищные мероприятия, которые связаны с празднованием Нового года и Рождества.При этом все участники таких мероприятий должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не менее 1,5 метра. Какие именно мероприятия будут проводиться на площадях, определяют органы местного самоуправления.Еще одно послабление вводится для организаций общественного питания. Так, 7 января рестораны, кафе, столовые и прочие смогут работать до 3.00. При этом они также обязаны соблюдать требования санитарно-эпидемиологического законодательства и рекомендации Роспотребнадзора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСергей Цивилев разрешил проводить новогодние корпоративыГубернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о работе кафе и ресторанов в новогоднюю ночь. Отмечать встречу Нового года в ресторане можно будет до трех часов ночи. (подробности)Сергей Цивилев опубликовал новое распоряжение в связи с коронавирусомНовое распоряжение в связи с коронавирусом опубликовано на сайте правительства Кузбасса. Глава региона продлил ограничения по работе кафе и ресторанов. (подробности)