На текущий момент Россельхозбанк выдал порядка 70 млрд рублей льготной сельской ипотеки по всей стране. Это позволило улучшить жилищные условия уже около 36 тысячам россиян. По статистике РСХБ, 45 процентов кредитов, оформленных по программе сельской ипотеки, выданы молодым людям в возрасте до 35 лет. По выдачам сельской ипотеки лидируют Башкортостан, Ленинградская область, Новосибирская область, Татарстан, Удмуртия.«Для нас большая честь стать победителем в одной из основных номинаций премии RETAIL FINANCE AWARDS. Мы рады, что организаторы конкурса высоко оценили вклад Россельхозбанка в реализацию программы сельской ипотеки и отметили социальную значимость инициативы. Банк как основной участник программы «Комплексного развития сельских территорий» отмечает большой интерес к приобретению жилья в сельских территориях. При этом программа востребована как среди жителей сельской местности, так и горожан», - прокомментировала Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.Продолжение читайте далее >>Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).Партнерский материал.