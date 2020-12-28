В МЧС сообщили подробности пожара в Березовском, в котором пострадали трое детей. Сейчас дети находятся в больнице.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 7.17. Очевидцы сообщали о том, что горит частный жилом дом на улице Милицейской.- На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горел одноэтажный дом с мансардной крышей, - рассказали в ведомстве. - На момент прибытия первого подразделения дом был объят пламенем. В результате пожара он полностью сгорел.Также в ведомстве сообщили, что из дома до прибытия пожарных успели эвакуироваться двое взрослых и два ребенка.- Пострадали три ребенка: два мальчика в возрасте пяти и семи лет, а также девочка восьми лет, - сообщает пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф. - Все они госпитализированы в стационар в тяжелом состоянии.Предварительно причиной пожара специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТрое детей и один взрослый пострадали при пожаре в КузбассеЧетыре человека пострадали при пожаре в кузбасском городе. Трое из них - дети. (подробности)