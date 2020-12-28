Праздник на площади Советов в честь Нового года состоится! Горожан приглашают встретить Новый год вместе. Правда, при этом нужно быть в маске.В ночь с 31 декабря на 1 января в Кемерове на площади Советов будет проходить массовое мероприятие в честь встречи Нового года. праздничная программа начнется в 23.00 и будет идти до 02.00. В это время на площади будут звучать теплые слова поздравлений, выступит Кузбасский Дед Мороз, состоится афтепати «Время, вперед!». А с 02.00 до 06.00 на видеоэкране площади Советов будут транслироваться концерты творческих коллективов города, новогодние поздравления и ролики из любимых советских фильмов.Так как ночь обещает быть морозной, в течение всего праздника будут работать площадки по продаже шашлыков, бутербродов, горячего чая и кофе.Напомним, 28 декабря губернатор Кузбасса Сергей Цивилев внес изменения в распоряжение «О мероприятиях, связанных с празднованием Нового 2021 года и Рождества Христова». Согласно распоряжению, в регионе разрешено проведение новогодних и рождественских массовых мероприятий.Отметим также, что для проведения праздника с 22.00 до 06.00 на проспекте Советском будет ограничено движение. А для того, чтобы горожанам было удобно добираться домой, в новогоднюю ночь на линии выйдут 26 автобусов по девяти маршрутам во все районы города, - об этом сообщает пресс-служба администрации города Кемерово..ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как будет работать общественный транспорт на Новый год в КемеровеО том, как в Новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт в областном центре, рассказал глава Кемерова Илья Середюк. (подробности)Как будут работать медучреждения Кемерова в новогодние праздникиАдминистрация города Кемерово опубликовала график работы медицинских учреждений во время новогодних праздников. (подробности)Перед Новым годом в Кузбассе сняли ряд ограничений по коронавирусуРяд ограничений, связанных с проведением новогодних праздников, сняли в Кузбассе. Так, правительством официально разрешено проведение развлекательных мероприятий на открытом воздухе. (подробности)