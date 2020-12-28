По функционалу цифровая карта является полноценным аналогом классической дебетовой карты и не предполагает пластикового носителя. Открыть и пользоваться картой можно бесплатно: она не предполагает годового обслуживания. Планируемая дата запуска услуги – 31 декабря 2020 года.Клиенты Россельхозбанка могут добавить цифровую карту в мобильный кошелек через смартфон с функцией NFC и использовать ее для бесконтактной оплаты товаров и услуг во всех розничных точках, принимающих карты платёжной системы Mastercard. Карту можно пополнять и снимать с неё наличные во всех банкоматах с функцией бесконтактной оплаты, а также использовать реквизиты для оплаты покупок в интернете.Продолжение читайте далее >>Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).Партнерский материал.