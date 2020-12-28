В кузбасском торговом центре один из посетителей на глазах у других ударил свою подругу головой о витрину, а затем силой попытался вывести из здания. Женщина просила защитить ее от агрессора.Инцидент произошел в Новокузнецке. Женщина со своим 35-летним знакомым, который проживает в Астраханской области, пришла в торговый центр за покупками. В какой-то момент пара поссорилась из-за того, инициатором конфликта стал мужчина, который начал высказывать своей спутнице претензии на почве ревности. Затем он с силой ударил ее головой о витрину и попытался увести.- Работники торговой точки, ставшие очевидцами произошедшего, вызвали наряд Росгвардии. Прекратив конфликт, росгвардейцы задержали агрессивного гражданина, после чего передали правоохранителям с целью проведения процессуальной проверки, - рассказали в кузбасском Управлении Росгвардии.