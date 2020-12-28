2020 год преподнес массу сюрпризов и испытаний компаниям Кузбасса. Мобильный оператор Tele2 использовал сложный и необычный год, чтобы заняться «саморазвитием»: модернизировать сеть и расширить диапазон, который используется для быстрого мобильного интернета.Модернизация сети началась еще в 2019 году с Новокузнецка и Кемерова и продолжалась в течение всего 2020 года. Почти на каждой базовой станции Tele2 в Кузбассе добавили или обновили оборудование. И теперь в больших городах и маленьких поселках у автодорог выросло качества связи – как голосовой, так и интернета. А это особенно актуально сейчас, когда стремительно растет число пользователей 4G-интернета не только среди молодежи, но и среди представителей старшего поколения.- Пандемия, перевод задач и процессов в дистанционный формат стремительно ускорили развитие цифровых сервисов, - отметила Елена Яковлева, директор филиала Tele2 в Кузбассе. Мы прогнозировали столь активный цифровой образ жизни населения лишь через 2-3 года. Интернет-трафик с начала пандемии и по настоящий момент вырос в два раза.В Tele2 намерены и дальше делать все, чтобы кузбассовцы могли пользоваться самой качественной связью и самым быстрым интернетом хоть для развлечений, хоть для ведения бизнеса. А значит – саморазвитие продолжается!