В Кемерове в понедельник, 28 декабря, продлен режим «черного неба». Об этом сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.Так, на прошлой неделе для трех городов был установлен режим неблагоприятных метеоусловий. В областном центре к началу недели он должен был закончиться, однако его вынуждены были продлить.«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности до 18.00 29.12.2020», - говорится в официальном сообщении.До этого же срока режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать в Новокузнецке и Прокопьевске.