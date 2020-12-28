Чрезвычайное происшествие случилось ночью 27 декабря в Анжеро-Судженске. Здесь из-за аварии была отключена подстанция. Из-за этого, в свою очередь, без тепла осталась часть города и два поселка.Подстанция Анжерская была отключена в половине второго ночи. Как оказалось, причиной ЧП стала авария: одна из опор линии электропередачи попросту переломилась и упала, оставив без электроэнергии часть центра города, районы 6-ой колонии и Жилкооперации, поселки Мишиха и Голубовский.Кроме того, без электроэнергии остались обогатительная фабрика «Анжерская» и ОАО «Каскад-Энерго», которое обеспечивает теплом половину домов города.- О причинах случившегося пока говорить рано. В настоящее время следственный комитет совместно с прокуратурой проводят проверку, - сообщил глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко. - Кроме того, свое расследование причин произошедшего проведет руководство Кузбасского филиала «Россети Сибирь».Глава города также сделал акцент на том, что две бригады филиала «Россети Сибирь – Кузбассэнерго - РЭС» сразу же приступили к ликвидации аварии. В это же время аварийщики «Кузбасской нергосетевой компнаии» провели резервное переподключение потребителей, и в течение двух часов восстановили работу теплосети.- Сорокоградусный мороз усугублял аварийную ситуацию. Сохранялась высокая угроза всему городскому хозяйству. Благодаря слаженным действиям восстановительных бригад серьезных последствий удалось избежать, были лишь небольшие локальные проблемы, - написал Александр Рыбалко. - Благодарю всех, кто принимал участие в ликвидации аварии!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Из-за морозов в Кемерове усилят контроль за выходом транспорта В Кемерове из-за аномальных морозов будет усилен контроль за выходом на линию общественного транспорта. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Илья Середюк. (подробности)МЧС предупреждает кузбассовцев об опасных температурахМЧС Кузбасса предупреждает жителей региона об опасных температурах. В связи с этим следует соблюдать меры безопасности. (подробности) Из-за аномальных морозов в Кемерове резко подорожало такси В Кемерове из-за установившихся на днях аномальных морозов резко подорожали услуги такси. Об этом утром в понедельник, 28 декабря, сообщали горожане. (подробности)Какой будет погода на Новый год 2021 в КузбассеТеплые рукавички, варежки, шарфы и валенки очень пригодятся тем, кто решит в новогоднюю ночь присоединиться к гуляньям или покататься с горки. Синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января. (подробности)