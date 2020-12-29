В Кемерове в ночь с 31 декабря на 1 января будет частично ограничено движение транспорта.Ограничение движения транспорта по улицам областного центра, как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, вводится для того, чтобы обеспечить безопасность во время проведения праздничных мероприятий- Для проведения праздника с 22.00 до 06.00 на проспекте Советском будет ограничено движение, - так говорится в сообщении администрации областного центра.Отметим также, что после праздничных мероприятий горожан по домам развезут автобусы. На линии выйдут 26 автобуслв, которые будут работать на девяти маршрутах во всех районах города.Напомним, ранее Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в новогоднюю ночь разрешено проведение праздничных мероприятий. Кроме того, в эту ночь до 03.00 могут работать рестораны, кафе, бары, ночные клубы и прочие заведения, где будут проходить праздничные программы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности)141 кузбассовец заболел коронавирусом за суткиЗа минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших кузбассовцев с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. (подробности)