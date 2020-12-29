Добраться домой после празднования Нового года новокузнечане смогут на автобусах, троллейбусах и трамваях. О расписании общественного транспорта в новогоднюю ночь сообщила администрация города.В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, с 22.00 до 03.00 будет дополнительно организована работа автобусов по следующим маршрутам:- № 63 (Вокзал – НДРСУ);- № 91 (Космонавтов – 18 квартал);- № 345 (Абашево – Трест КМС);- № 5 (Абашево вокзал).Также на линию выйдут дополнительные троллейбусы, следующие по маршруту № 6 (Левый берег – Вокзал – Левый берег) и трамваи, следующие по маршруту №5 (КМК – Транспортная).В течение всех новогодних каникул автобусы, трамваи и троллейбусы Новокузнецка будут работать по графику выходного дня. С первого января начнет работу автобусный маршрут № 5 (Абашево – Вокзал).Маршрут № 345 (Трест КМС – Абашево) начнет работать по регулируемому тарифу.Троллейбусный маршрут № 1* (13 микрорайон – Октябрьский) будет работать под №2.С 11 января выйдет на линию маршрут № 7 (Вокзал – Трест КМС).- Первого января на маршрутах № 101 (Восточная – Чистогорск), № 102 (Автовокзал – Терехино), № 105 (Автовокзал – Осиновое плесо), № 107с (Автовокзал – Северный), № 110 (Автовокзал – Чистогорск) будут отменены первые утренние рейсы, а маршрут № 105к (Автовокзал – Чистая Грива) в первый день 2021 года работать не будет, - добавили в пресс-службе УТиС города Новокузнецка.Дополнительную информацию о работе общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС 8-800-600-4770 (звонок бесплатный) и 740-195. Информацию о работе автоматической системы учета оплаты проезда по номеру 8-800-600-0807.