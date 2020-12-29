Яркие книги из коллекции «Комсомольской правды» теперь можно будет прочитать в библиотеке города Полысаево.Сразу 50 книг из разных коллекций Издательского Дома «Комсомольская правда» теперь можно будет почитать в Центральной городской библиотеке города Полысаево. Такой подарок библиотеке сделала депутат Парламента Кузбасса Дарья Репина.Среди книг, которые пополнили коллекцию библиотеки, произведения классиков русской и зарубежной литературы. Кроме того, теперь в распоряжении читателей имеются красочные альбомы из серии «Великие музеи мира».Напомним, «Комсомолка» выпустила немало коллекций. Среди них – книги про великие музеи мира, отечественная и зарубежная классика для детей и взрослых, проекты, посвященные путешествиям по России и миру, великим полководцам и правителям, коллекции фильмов и мультфильмов, лучших музыкальных произведений, книги, посвященные увлечениям, кулинарии и многое другое