Жительница Анжеро-Судженска не смогла вовремя вернуть долг. За то коллекторы пообещали лишить ее работы. Теперь они сами должны заплатиь немалый штраф.Небольшая сумма в восемь тысяч рублей срочно потребовалась одной из жительниц Анжеро-Судженска. Женщина обратилась в микрофинансовую организацию, но потом не смогла расплатиться с долгами. Тогда за дело взялись представители коллекторского агентства из Новосибирска. Они принялись звонить горожанке, писали ей смс, в которых угрожали позвонить на работу, потребовать от руководителя оказать влияние на работницу. И даже угрожали тем, что лишат женщину работы. Когда угрозы зашли слишком далеко, женщина обратилась в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Кемеровской области.- В рамках административного расследования предприняты меры к установлению лица, осуществлявшего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности. По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении, юридическое лицо было признано виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.