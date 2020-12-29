Новокузнечан приглашают вместе проводить 2020 год и встретить 2021 года на городских площадях. В новогоднюю ночь можно будет повеселиться на 11 площадях города.На всех площадях уже установлены новогодние ели, построены снежные городки, задлиты катки и работают аттракционы. Кроме того, праздничную атмосферу создают тематические фотозоны, иллюминация, праздничные фигуры.Центром торжеств в новогоднюю ночь станет главная площадь города – площадь общественных мероприятий Центрального района. Праздничная программа начнется в 00.30 и продлится до 4 утра. Гостей ждет «Новогодняя ночь», организованная совместно с радиостанцией Авторадио-Новокузнецк. Помимо конкурсов, развлечений и подарков горожан ждет дискотека и фейерверк.- Для проведения мероприятия на площади будет установлен сценический подиум, звукоусиливающая и световая аппаратура. Для обогрева организационной группы и охраны общественного порядка в районе «сцены» будут установлены два автобуса, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.Во время праздника на площади будет дежурить полиция, экипаж скорой помощи и пожарная охрана. Всем гостям праздника рекомендую соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.