Еще на двух человек выросло число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе.Согласно данным оперативного штаба, на утро 29 декабря в Кузбассе скончались еще два пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус.У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии нервной системы. Он проживал в Яшкинском районе. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания почек. Он проживал в Кемерове.Таким образом, на сегодняшний день в регионе зафиксирован 463 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.За сутки число заболевших коронавирусом достигло 25 607 человек, причем о последних 139 заболевших стало известно утром 29 декабря.Также за минувшие сутки выздоровел 151 пациент. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 22 456 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2688 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4625 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности) 141 кузбассовец заболел коронавирусом за суткиЗа минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших кузбассовцев с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. (подробности)