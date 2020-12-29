Число заболевших, умерших и выздоровевших от коронавируса в Кузбассе вновь выросло. В оперативном штабе сообщили актуальные данные по ситуации с ковидом.Еще у 139 кузбассовцев за минувшие сутки подтвердился коронавирус. С начала пандемии число заболевших достигло 25 468 человек. Есть и положительная динамика: еще 159 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. В общей сложности от коронавируса вылечились уже 22 305 человек.Увы, выросла и печальная статистика - еще два человека скончались.У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии нервной системы. Он проживал в Яшкинском районе. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания почек. Он проживал в Кемерове.Общее число умерших теперь составляет 463 человека.В оперативном штабе отметили, что на сегодняшний день в Кузбассе медицинскую помощь получают 2688 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4625 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности)141 кузбассовец заболел коронавирусом за суткиЗа минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших кузбассовцев с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. (подробности)