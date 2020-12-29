За нарушения прав детей на получение дошкольного образования наказали трех заведующих детскими садами в Новокузнецком районе.Нарушения были выявлены прокуратурой после проверок. К примеру, в нарушение санитарно-эпидемиологических требований периметр территорий детских садов был полностью не огражден и этот факт грубо нарушает права и законные интересы воспитанников, персонала на безопасное нахождение в учреждениях. Обнаружены также многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.– Прокурор района внес представление начальнику Управления образования администрации Новокузнецкого района, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, – Уже приняты меры для устранения нарушений. Также прокурор возбудил в отношении трех заведующих детских садов дела об административных правонарушениях и все они понесли наказание в виде предупреждения.