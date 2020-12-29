Аналитики Россельхозбанка исследовали изменение спроса на фермерскую продукцию и выяснили, что встреча 2021 года не обойдется без выращенной небольшими хозяйствами красной рыбы и икры, сыра, сметаны и, конечно же, сладостей.Базой для анализа послужила цифровая платформа Своё родное, где любой россиянин с экрана компьютера или телефона может заказать фермерские продукты с доставкой на дом.Исследование показало, что по сравнению с осенним периодом в декабре 2020 года первую тройку самых востребованных категорий составили сыры и молочная продукция (рост заказов в 3 раза), икра и красная рыба (в 2 раза), сладости (в 2 раза).Продолжение читайте далее >>Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).Партнерский материал.