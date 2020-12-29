В Кузбассе вновь сменился город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.По данным оперштаба, на утро 29 декабря больше всего новых заболевших зафиксировано в Новокузнецке – 23. Человека. На втором месте – Междуреченск: здесь диагноз подтвердился у 22 человек. На третьем – Кемерово: здесь за сутки заболели 20 горожан.По 13 человек заболели в белове, по восемь – в Прокопьевске и Таштагольском районе, семь – в Ленинске-Кузнецком, шесть – в Осинниках, по четыре – в Новокузнецком районе и Киселевске, трое – в Калтане.По два человека заболели в Гурьевском, Кемеровском и ленинск-Кузнецком муниципальных округах, а также в Юрге. Еще один заболевший проживает в Березовском.За сутки число заболевших коронавирусом достигло 25 607 человек, причем о последних 139 заболевших стало известно утром 29 декабря. Два человека умерли, и теперь число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом составляет 463 человека. Также за минувшие сутки выздоровел 151 пациент. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 22 456 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2688 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4625 человек.