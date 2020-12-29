Все новогодние праздники отделения Почты России будут работать по измененному графику, а 31 декабря почтовые отделения Кузбасса еще и закроются на час раньше.Для почтовых отделений 1, 2 и 7 января будут выходными. В эти три дня почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. А пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.– 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения в Кузбассе будут работать по обычному графику, – пояснили в пресс-службе ведомства. – Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение также можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.Напомним, те кузбассовцы, которые получают пенсии через почтовые отделения в первые дни января, в декабре получили выплаты сразу за два месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Двойную пенсию получат кузбассовцы перед Новым годомСразу две пенсии в декабре получат пенсионеры из Кузбасса. Как отметили в кузбасском отделении ПФР, такие выплаты коснутся не всех. (подробности)